диагональ прямоугольника равна 52см.Стороны относятся как 5:12.Найти периметр

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В прямоугольнике диагональ в прямоугольнике образует 2 прямоугольных треугольников, то теорема Пифагора, т.е. 52² = (5х)² + (12х)² 2704= 169х² √2704=√169х² 52=13х х=4 5х=20см 12х=48см Периметр прямоугольника равен 2(20+48)=136см²