диагональ прямоугольника равна 52см.Стороны относятся как 5:12.Найти периметр
Геометрия
диагональ прямоугольника равна 52см.Стороны относятся как 5:12.Найти периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прямоугольнике диагональ в прямоугольнике образует 2 прямоугольных треугольников, то теорема Пифагора, т.е. 52² = (5х)² + (12х)² 2704= 169х² √2704=√169х² 52=13х х=4 5х=20см 12х=48см Периметр прямоугольника равен 2(20+48)=136см²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите площадь каждого участка , если площадь второго участка на 324 га больше площади первого участка, аплощадь первого участка в 7 раз меньше пл...
Математика
По шоссе едут на встречу друг другу два велосипедиста.Сейчас между ними 2км700м. Через 6 мин они встретятся. Найдите скрость этих велосипедистов ,...
Математика
На 8 детских пододеальников израсходовали 24 метров полотна. Сколько таких пододеальников сошьют из 15 метров такого полотна?
Математика