Найдите сторону равностороннего треугольника, если его высота равна 6 см.
Геометрия
Найдите сторону равностороннего треугольника, если его высота равна 6 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так высота в равностороннем треугольнике является биссектрисой и в равностороннем треугольнике все углы равны по 60 градусов, то при биссектрисе образуется угол в 30 градус.Сторона, лежащая против угла в 30 градусов равна половине гипотенузе, то 4х²=х² + 36 3х²=36 х²=12 х=3,46 - это половина того что делит высота в равностороннем треугольнике, то вся сторона равно 6,92 см
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