если рычаг при подьеме груза дает выиграш в силе в 2раза,то в работе такой рычаг что будет делать???

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Рычаг - твердое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры. Плечо силы - кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль которой действует на рычаг сила. Рычаг находится в равновесии, когда силы, действующие на него, обратно пропорциональны плечам этих сил. Момент силы - произведение модуля силы, вращающей тело, на ее плечо. Пути, пройденные точками приложения сил на рычаге, обратно пропорциональны силам. Золотое правило механики - Во сколько раз выигрываем в силе во столько раз проигрываем в расстоянии. Рычаг выигрыша в работе не дает. Таким образом, получая выигрыш в силе в два раза, проигрывают в два раза в перемещении, но выигрыша в работе не дает.