шапка стоит 420 руб.,а шарф - на 60руб. дешевле. У покупателя 900 руб. Хватит ли денег, чтобы купить шапку и шарф.
Математика
шапка стоит 420 руб.,а шарф - на 60руб. дешевле. У покупателя 900 руб. Хватит ли денег, чтобы купить шапку и шарф.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ТАК КАК ШАПКА СТОИТ 620 р.а шарф на 60 дешевле то шарф будет стоить 620-60=560,далее 560+620=1080.отсюда следует что данная покупка не возможна
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