8=3(x-4)-x
Математика
8=3(x-4)-x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8= 3х-12-х 8=2х-12 20=2х х=10
Гость:
3*x-3*4-x=8 => 3*x-12-x=8 => 3*x-x=8+12 => 2*x=20 => x=20/2 => x=10
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