Скажите формулу цветка дикой редьки!?. и формулу цветка картофеля
Биология
Скажите формулу цветка дикой редьки!?. и формулу цветка картофеля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
редька Ч2 + 2Л + 4Т2 + 4П(2), картофель Ч(5) + Л(5) + Т5 + П1
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