Нужно выделить корень в словах:верх-вершина,линия-линейка.

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Нужно выделить корень в словах:верх-вершина,линия-линейка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верх (корень - верх), вершина (корень - верш), линия (корень - лини или на фонетическом уровне - лини[й`]), линейка (корень - линей).
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