Нужно выделить корень в словах:верх-вершина,линия-линейка.
Русский язык
Нужно выделить корень в словах:верх-вершина,линия-линейка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верх (корень - верх), вершина (корень - верш), линия (корень - лини или на фонетическом уровне - лини[й`]), линейка (корень - линей).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
между числами 1 и 16 вставте три таких числа, чтобы они вместе с данными числами образовали геометрическую прогрессию.
Математика
предприятие выпустило акции. владельцами 40% акции стали его работники, а остальные акции приобрели фирмы М и Н в отношение 7:9. у кого из этих фир...