Длина гипотенузы прямоугольного треугольника относиться к длине его катета как 5:3. Вычеслите площадь треугольника, если длина другого катета равна 8 см.

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Для этой задачи справедлива Теорема Пифагора а² + b² = с² То есть гипотенуза = 5х, то катет равен 3х,а другой 8 см (5х)² = (3х)² + (8)² 25х² = 9х² + 64 14х² =64 √14х² = √64 14х =8 х = 1,75 S прямоугольного треугольника = половине произведения его катетом, т.е. 8*1,75 = 14см²