в первый час машина прошла 27% намеченного пути,после чего ей осталось пройти 146км.сколько километров составляет длина намеченного пути?
Математика
в первый час машина прошла 27% намеченного пути,после чего ей осталось пройти 146км.сколько километров составляет длина намеченного пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-27%=73% 73=146 146/73=2(ЧЕМУ РАВЕН 1%) 2*100=200КМ
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