в первый час машина прошла 27% намеченного пути,после чего ей осталось пройти 146км.сколько километров составляет длина намеченного пути?

Математика

в первый час машина прошла 27% намеченного пути,после чего ей осталось пройти 146км.сколько километров составляет длина намеченного пути?

Автор: Гость