почему и когда необходимо в речевом общении прилагательное

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Благодаря прилагателmysv мы можем описывать предметы, погоду, и ещё очень много вещей. Прилагательные украшают нашу речь. Они делают её красивее. Например: 1) Маша зашла в дом, подошла к окну и выглянула, она увидела соседние дома и своих друзей. (без прилагательных) 2) Маша аккуратно зашла в её уютный, красивый и роскошный дом. Она подошла к её белоснежному окну и беззаботно выглянула. На снежной поляне она увидела своих лучших и единственных друзей.(с прилагательными)