Археологическиские раскопки ведутся на квадратном участке Длина забора вокруг раскопок 120 метров Найти площать участка
Математика
Археологическиские раскопки ведутся на квадратном участке Длина забора вокруг раскопок 120 метров Найти площать участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120 : 4 =30 МЕТРОВ 1 СТОРОНА ЗАБОРА 2) S= 30 * 30 =900 КВ.М ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА
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