Археологическиские раскопки ведутся на квадратном участке Длина забора вокруг раскопок 120 метров Найти площать участка

Математика
Археологическиские раскопки ведутся на квадратном участке Длина забора вокруг раскопок 120 метров Найти площать участка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120 : 4 =30 МЕТРОВ 1 СТОРОНА ЗАБОРА 2) S= 30 * 30 =900 КВ.М ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА
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