Что назвал Ленин " красногвардейской атакой на капитал"

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Ленин назвал «красногвардейской атакой на капитал» экономическую политику октября 1917 - лета 1918 . Основными ее методами были принуждение и насилие. Главные мероприятия этого периода: организация рабочего контроля, национализация банков, проведение в жизнь «Декрета о земле», национализация промышленности и организация государственной системы управления, введение монополии внешней торговли.