Диагональ прямоугольника равна 10 см, а его периметр равен 28 см. Найдите стороны прямоугольника.

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Нужно решить систему двух уравнений с двумя неизвестными. Обозначим через х и у стороны прямоугольника, тогда: х+у=28/2 х^2 + у^2=100 Из первого уравнения выражаем х: х=14-у и подставляем во второе уравнение, получаем: у^2 -14у+48=0, корнями являются у=8, у=6. Тогда х=6, х=8. Т.е. стороны равны 8см и 6см.