На прямой отмечано 10 точек так, что расстояние между любыми соседними точками равно 5 см. Каково расстояние между крайними точками.

Математика
На прямой отмечано 10 точек так, что расстояние между любыми соседними точками равно 5 см. Каково расстояние между крайними точками.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О т в е т :10*5=20 Возникнут проблемы - обращайся ко мне.
Гость:
На прямой между крайними точками должно быть 45 сантиметров
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