Какова будет цена земельного участка, если землевладелец ежегодно получает 50 тыс.денежных единиц земельной ренты, а банк выплачивает вкладчикам 10% годовых?

Технология

Какова будет цена земельного участка, если землевладелец ежегодно получает 50 тыс.денежных единиц земельной ренты, а банк выплачивает вкладчикам 10% годовых?

Автор: Гость