Какова будет цена земельного участка, если землевладелец ежегодно получает 50 тыс.денежных единиц земельной ренты, а банк выплачивает вкладчикам 10% годовых?
Технология
Какова будет цена земельного участка, если землевладелец ежегодно получает 50 тыс.денежных единиц земельной ренты, а банк выплачивает вкладчикам 10% годовых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50000/0,1=500000 примерно 40тыс
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