Радиус основания цилиндра 2 м, высота 3 м. Найдите диагональ осевого сечения
Геометрия
Радиус основания цилиндра 2 м, высота 3 м. Найдите диагональ осевого сечения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d²=H²+(2R)²=4²+3²=16+9=25 d=√25=5
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