Запиши слова в три колонки.Со словами третьей колонки составьте словосочетания или предложения так , чтобы каждое слово писалось сначала слитно , а затем - раздельно. ТОЛЬКО СЛИТНО......РАЗДЕЛЬНО.........СЛИТНО И РАЗДЕЛЬНО (не)...

Гость: Гость:

1) только слитно: неразбериха, недовольство, неурядицы, негатив, невидаль 2) раздельно: не образец 3) и слитно и раздельно: неловкость - слитно: "ЕЕ неловкость стала причиной поражения" раздельно: "Не ловкость, а ум важен в игре в шахматы" неодобрение - слитно "Его поступок вызвал неодобрение родителей" раздельно:"Сотрудник ждал не одобрение, а денежное вознаграждение" непорядок - слитно: "Непорядок в классе раздражал учителя" раздельно: "Не порядок был нарушен, а традиции" несерьезность - слитно: "Несерьезность была чертой его характера" раздельно: "Не серьезность этого ребенка удивила нас, а его знания" непогода - слитно: "Зимняя непогода всем надоела" раздельно: "Не погода виновата в аварии, а плохой водитель" неволя - слитно: "Неволя - плохая среда обитания для животных" раздельно "Не воля была ему дорога, а родной дом" неурожай - слитно: "Неурожай стал причиной голода" раздельно: "Не урожай был важнее для председателя, а спасение деревни от пожара" нерешительность - слитно: "Нерешительность жениха не нравится невесте" раздельно "Не решительность стала его основной чертой, а хитрость" неудача - слитно: "Неудача ждала их в пути" раздельно: "Не удача помогла им в горах, а хорошая подготовка" непоследовательность - слитно: "Непоследовательность не украшает политического деятеля" раздельно: "Не последовательность действий важна в уборке квартиры, а их качество"