В равнобедреном треугольнике ABC высота AH в 4 раза меньше основания BC,равного 16 см . Найдите площадь треугольника ABC/

Геометрия
В равнобедреном треугольнике ABC высота AH в 4 раза меньше основания BC,равного 16 см . Найдите площадь треугольника ABC/
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АH = 16/4 = 4см S треугольника равна половине произведения его основания на высоту S = 4*16=64см²
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