В равнобедреном треугольнике ABC высота AH в 4 раза меньше основания BC,равного 16 см . Найдите площадь треугольника ABC/

Геометрия

В равнобедреном треугольнике ABC высота AH в 4 раза меньше основания BC,равного 16 см . Найдите площадь треугольника ABC/

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