Эта область дала название крупнейшему месторождению железной руды.Её промышленность получает электроэнергию АЭС
Українська література
Эта область дала название крупнейшему месторождению железной руды.Её промышленность получает электроэнергию АЭС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Курская область дала название крупнейшему названию железной руды.Оно называется Курская магнитная аномалия.
Гость:
Это самое крупнейшее скопление железной руды во всей России,в частности в Восточно-Европейской части России.Называемой такой абривеатурой как КМА(Курская магнитная аномалия).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
когда в первый кабинет поставили 9стульев,ва во второй-12,то в обоих кабинетах стульев оказалась поровну.сколько стульев стояло в первом кабинете ,...
Алгебра
1 киловат -час электроэнергии стоит 1 рубль 10 копеек.счетчик электроэнергии 1 ноября показывал 7061 киловатт-час , а 1 декабря показывал 7249 кило...
Химия
Вычислите объём хлора (н.у),который потребуется для вытеснения всего иода из 300 г 15%-го раствора иода калия.Вычислите кол-во вещества новой соли,...