Эта область дала название крупнейшему месторождению железной руды.Её промышленность получает электроэнергию АЭС

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Эта область дала название крупнейшему месторождению железной руды.Её промышленность получает электроэнергию АЭС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Курская область дала название крупнейшему названию железной руды.Оно называется Курская магнитная аномалия.
Гость:
Это самое крупнейшее скопление железной руды во всей России,в частности в Восточно-Европейской части России.Называемой такой абривеатурой как КМА(Курская магнитная аномалия).
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