1 киловат -час электроэнергии стоит 1 рубль 10 копеек.счетчик электроэнергии 1 ноября показывал 7061 киловатт-час , а 1 декабря показывал 7249 киловатт-часов сколько рублей нужно заплатить за электроэнергию за ноябрь?

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1 киловат -час электроэнергии стоит 1 рубль 10 копеек.счетчик электроэнергии 1 ноября показывал 7061 киловатт-час , а 1 декабря показывал 7249 киловатт-часов сколько рублей нужно заплатить за электроэнергию за ноябрь?

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