НАЙДИТЕ УГЛЫ ПРАВИЛЬНОГО ВОСЬМИУГОЛЬНИКА
Геометрия
НАЙДИТЕ УГЛЫ ПРАВИЛЬНОГО ВОСЬМИУГОЛЬНИКА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма углов=180*(п-2)= 180* (8-2)=1080 1080:8=135⁰
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