когда в первый кабинет поставили 9стульев,ва во второй-12,то в обоих кабинетах стульев оказалась поровну.сколько стульев стояло в первом кабинете ,если во втором их было 15?

Математика

когда в первый кабинет поставили 9стульев,ва во второй-12,то в обоих кабинетах стульев оказалась поровну.сколько стульев стояло в первом кабинете ,если во втором их было 15?

Автор: Гость