когда в первый кабинет поставили 9стульев,ва во второй-12,то в обоих кабинетах стульев оказалась поровну.сколько стульев стояло в первом кабинете ,если во втором их было 15?
Математика
когда в первый кабинет поставили 9стульев,ва во второй-12,то в обоих кабинетах стульев оказалась поровну.сколько стульев стояло в первом кабинете ,если во втором их было 15?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+12=27 cульев во втором кабинете стало поле добавления. 27-9= 18 стульев было в первом кабинете.
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