На новогоднюю ёлку повесили 10 шаров, сосулек на 4 меньше, чем шаров, а шишек – столько, сколько шаров и сосулек вместе. Сколько шишек повесили на ёлку?
Математика
На новогоднюю ёлку повесили 10 шаров, сосулек на 4 меньше, чем шаров, а шишек – столько, сколько шаров и сосулек вместе. Сколько шишек повесили на ёлку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10 - 4 = 6 (сосулек) 2) 10 + 6 = 16 (шишек) Ответ: 16 шишек.
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