Как разделить отрезок AB-7см на четыре равные части с помощью циркуля?

Гость: Гость:

1. Провести окружность с центром в точке А радиуса равным 7см 2. Провести окружность с центром в точке В радиуса равным 7см 3. Соединить точки пересечения окружностей. Таким образов, поделили отрезок АВ на 2 равные части: АО и ОВ. Аналогично теперь поступаем с отрезками АО и ОВ. В итоге исходный отрезок будет поделен на 4 равные части.