Что бы накормить троих друзей, Марина разделила между ними поровну имевшееся 3/8 батона колбасы и 1/4 батона хлеба. Какая часть батона колбасы и какая част батона хлеба досталась каждому? Как записать решение?

Алгебра

Что бы накормить троих друзей, Марина разделила между ними поровну имевшееся 3/8 батона колбасы и 1/4 батона хлеба. Какая часть батона колбасы и какая част батона хлеба досталась каждому? Как записать решение?

Автор: Гость