Что бы накормить троих друзей, Марина разделила между ними поровну имевшееся 3/8 батона колбасы и 1/4 батона хлеба. Какая часть батона колбасы и какая част батона хлеба досталась каждому? Как записать решение?
Алгебра
Что бы накормить троих друзей, Марина разделила между ними поровну имевшееся 3/8 батона колбасы и 1/4 батона хлеба. Какая часть батона колбасы и какая част батона хлеба досталась каждому? Как записать решение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну естественно 1) 3/8/3=1/8(колбасы досталось каждому другу) 2)1/4/3=1/12(хлеба каждому другу) всё!)
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