на сколько увеличится масса бака, если в него долили бензин, объемом 20 литров.

Гость: Гость:

все зависит от марки бензина:А-76 - 730грамм в литре - неэтилированный,АИ-92 (А-92) - 760г - неэтилированный,АИ-95 (А-95) - 750г - неэтилированный,АИ-98 (А-98 ) - 780г - неэтилированный,А-80 - 775г - неэтилированный,А-96 - 770г - неэтилированный,АИ-93 - 745г - этилированный,теперь выбирай нужный и просто умнож граммы на 20 и получишь на сколько потяжелел бак.