составьте програму в которой осуществляется ввод трех целых чисел с клавиатуры и вывод на экран монитора значения их произведения!!!!!!!!!!!! поскаль abc

Экономика

составьте програму в которой осуществляется ввод трех целых чисел с клавиатуры и вывод на экран монитора значения их произведения!!!!!!!!!!!! поскаль abc

Автор: Гость