составьте програму в которой осуществляется ввод трех целых чисел с клавиатуры и вывод на экран монитора значения их произведения!!!!!!!!!!!! поскаль abc

Экономика
составьте програму в которой осуществляется ввод трех целых чисел с клавиатуры и вывод на экран монитора значения их произведения!!!!!!!!!!!! поскаль abc
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var a,b,c:integer; Begin   read(a,b,c);   write(a*b*c); End.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Один катет прямоугольного треугольника в три раза больше другого.Его площадь равна 108 см в квадрате.Найдите катеты.
Ответить
Математика
На летном поле было 18 самолетов. ; самолета улетели, а 2 самолета прилетели. Сколько самолетов стало на аэродроме?
Ответить
Алгебра
Что бы накормить троих друзей, Марина разделила между ними поровну имевшееся 3/8 батона колбасы и 1/4 батона хлеба. Какая часть батона колбасы и ка...
Ответить
Алгебра
Одно число больше другого на 14, а их сумма равна 58.Найдите эти числа
Ответить
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 604км,выехали одновременно навстречу друг другу пассажирский поезд со скоростью 87 км/ч и товарный поезд ...
Ответить