составьте програму в которой осуществляется ввод трех целых чисел с клавиатуры и вывод на экран монитора значения их произведения!!!!!!!!!!!! поскаль abc
Экономика
составьте програму в которой осуществляется ввод трех целых чисел с клавиатуры и вывод на экран монитора значения их произведения!!!!!!!!!!!! поскаль abc
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var a,b,c:integer; Begin read(a,b,c); write(a*b*c); End.
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