С деревяного бруска длинной 9см, шириной 7 см, и высотой 5 см выризали куб с ребром 5 см. Какой обьём бруска что остался
Математика
С деревяного бруска длинной 9см, шириной 7 см, и высотой 5 см выризали куб с ребром 5 см. Какой обьём бруска что остался
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*7*5=315 5*5*5=125 315-125=190cм2 осталось
Гость:
объём бруска = 9 * 7 * 5 = 315 см3. объём куба = 5^3 = 125 cм3. 315 - 125 = 190 см3 обьём бруска что остался
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