С деревяного бруска длинной 9см, шириной 7 см, и высотой 5 см выризали куб с ребром 5 см. Какой обьём бруска что остался

Математика

С деревяного бруска длинной 9см, шириной 7 см, и высотой 5 см выризали куб с ребром 5 см. Какой обьём бруска что остался

Автор: Гость