7(2у-2)-2(3у-3,5)=9
Алгебра
7(2у-2)-2(3у-3,5)=9
Ответ(ы) на вопрос:
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7(2у-2)-2(3у-3,5)=9 14у-14-6у+7=9 8у=16 у=16:8 у=2 Ответ: 2
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