К 120г 60%-го раствора этилового спирта добавили 40г безводного этилового спирта.Вычислить массовую долю зтилового спирта в полученном растворе
Химия
К 120г 60%-го раствора этилового спирта добавили 40г безводного этилового спирта.Вычислить массовую долю зтилового спирта в полученном растворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-60 120-х х=72г спирта 72+40=112г спирта 120+40=160г р-ра 112/160=0.7 или 70%
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