сколько энергии необходимо затратить,что бы 30 грамм спирта взятого при температуре 28 градусов,нагреть до кипения и превратить в пар
Физика
сколько энергии необходимо затратить,что бы 30 грамм спирта взятого при температуре 28 градусов,нагреть до кипения и превратить в пар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=2500*0.03(78-28)+0,9*10в пятой степени=6450Дж
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