сколько энергии необходимо затратить,что бы 30 грамм спирта взятого при температуре 28 градусов,нагреть до кипения и превратить в пар

Физика

сколько энергии необходимо затратить,что бы 30 грамм спирта взятого при температуре 28 градусов,нагреть до кипения и превратить в пар

Автор: Гость