Какие отрасли хозяйства могут развиваться на добываемых миниральных ресурсах?
Українська література
Какие отрасли хозяйства могут развиваться на добываемых миниральных ресурсах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Химическая, горнодобывающая, топливно-энергетическая, металургическая, тяжелого машиностроения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
сколько энергии необходимо затратить,что бы 30 грамм спирта взятого при температуре 28 градусов,нагреть до кипения и превратить в пар
Алгебра
Химия
К 120г 60%-го раствора этилового спирта добавили 40г безводного этилового спирта.Вычислить массовую долю зтилового спирта в полученном растворе
Геометрия