Какие отрасли хозяйства могут развиваться на добываемых миниральных ресурсах?

Українська література
Какие отрасли хозяйства могут развиваться на добываемых миниральных ресурсах?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Химическая, горнодобывающая, топливно-энергетическая, металургическая, тяжелого машиностроения
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