Радіус основи конуса 3м, висота 4м. Знайдіть твірну.

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если переобразовать конус в 2D , то получим равнобедренный треугольник , где половина основы равна радиусу . Исходя из этого имеем прямоугольный треугольник с высотой 4 и катетом 3 - исходя из свойства прямоугольного треугольника , его гипотенуза равна 5 . А гипотенуза и есть