Радіус основи конуса 3м, висота 4м. Знайдіть твірну.

Геометрия
Радіус основи конуса 3м, висота 4м. Знайдіть твірну.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если переобразовать конус в 2D , то получим равнобедренный треугольник , где половина основы равна радиусу . Исходя из этого имеем прямоугольный треугольник с высотой 4 и катетом 3 - исходя из свойства прямоугольного треугольника , его гипотенуза равна 5 . А гипотенуза и есть
Гость:
За теоремою Піфагора
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