кинетическая энергия мальчика массой 30 кг, скатившегося на лыжах с горы,равна 1500 Дж.Чему равна высота горы?
Физика
кинетическая энергия мальчика массой 30 кг, скатившегося на лыжах с горы,равна 1500 Дж.Чему равна высота горы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е(кин) = Е(п) = mgh. h = Е(кин)/mg = 1500/30*10 = 5 м
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Кинетическая энергия мальчика массой 30 кг,скатившегося на лыжах с горы, равна 1500 Дж.Чему равна высота горы?
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