каким количеством способов можно составить букет из 7 роз, если в продаже имеются розы 4-х цветов
Алгебра
каким количеством способов можно составить букет из 7 роз, если в продаже имеются розы 4-х цветов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С из 7 по 4 = 7!/(4!*3!) = 5 * 6 * 7/ 2*3 = 5 * 7 = 35
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