Найти все тройки натуральных чисел k, m, n, удовлетворяющих уравнению: 2* k! = m! - 2* n!

Алгебра
Найти все тройки натуральных чисел k, m, n, удовлетворяющих уравнению: 2* k! = m! - 2* n!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
k! = m! /2 - n! k! =1*2 m!/2 =1*2*3/2 n!=1 2=6/2-1
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