И3 200 рабочих норму выработки не выполняют 15 человек. Найти вероятность того, что два случайно выбранных рабочих не выполняют норму.

Алгебра
И3 200 рабочих норму выработки не выполняют 15 человек. Найти вероятность того, что два случайно выбранных рабочих не выполняют норму.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
р = (С из 15 по 2) / (С из 200 по 2) = ( 15!/(13! * 2!)) / ( 200!/(198! * 2!)) = 105/9950 = = 21/1990 = 0,011
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из 16 палочек составлены 5 квадратов в ряд. переставить 4 палочки чтоб получилось 4 квадрата.
Ответить
Алгебра
каким количеством способов можно составить букет из 7 роз, если в продаже имеются розы 4-х цветов
Ответить
Физика
Точка М удалена от каждой вершины квадрата на 10 дм. Найти расстояние от точки М до плоскости квадрата, если его сторона равна 6 корень из 2 дм.
Ответить
Геометрия
Радіус основи конуса 3м, висота 4м. Знайдіть твірну.
Ответить
Физика
кинетическая энергия мальчика массой 30 кг, скатившегося на лыжах с горы,равна 1500 Дж.Чему равна высота горы?
Ответить