И3 200 рабочих норму выработки не выполняют 15 человек. Найти вероятность того, что два случайно выбранных рабочих не выполняют норму.
Алгебра
И3 200 рабочих норму выработки не выполняют 15 человек. Найти вероятность того, что два случайно выбранных рабочих не выполняют норму.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
р = (С из 15 по 2) / (С из 200 по 2) = ( 15!/(13! * 2!)) / ( 200!/(198! * 2!)) = 105/9950 = = 21/1990 = 0,011
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