Основа призмы - треугольник со сторонами 10 см,10 см,16 см.Найти объем призмы если меньшая диагональ боковой грани наклонена к основанию под углом в 45 градусов.
Геометрия
Основа призмы - треугольник со сторонами 10 см,10 см,16 см.Найти объем призмы если меньшая диагональ боковой грани наклонена к основанию под углом в 45 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
меньшая диагональ боковой грани это диагональ которая наклонена к стороне равной 10 см. Так как эта диагональ боковой грани наклонена к основанию под углом в 45 градусов, то эта сторона основания равна высоте. Значит высота = 10 см. Найдём площадь основания по формуле Герона: р=(10 + 10 + 16)/2 = 18. тогда площадь = корень из (18* (18 - 10)*(18 - 10)*(18 -16) = корень из (18*8*8*2) = 8*6 = 48см2 Тогда объём = 48 * 10 = 480 см3
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