По улице шли крокодилы:дед,два отца да два сына. Всем вместе было 90 лет.Сколько крокодилов шло по улице?Сколько лет,каждому, если отец старше сына на 25 лет?
Математика
По улице шли крокодилы:дед,два отца да два сына. Всем вместе было 90 лет.Сколько крокодилов шло по улице?Сколько лет,каждому, если отец старше сына на 25 лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько крокодилов шло по улице? 3 шли дед сын и внук между дедом сын ом разница 25 л между дедом внуком 25*2 50 лет 90+25+50=15 15/3=5 варианти дед 50+5=55 сын 25+5=30 внук 5
Гость:
Их шло трое. Дед, папа, сын(внук). Пусть младшему х лет, тогда среднему х + 25, а старшему х+25+25=х+50.Тогда х+х+25+х+50=90. 3х+75=90; 3х=15; х=5.младшему, среднему 5+25 = 30, старшему 30+25=55
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