По улице шли крокодилы:дед,два отца да два сына. Всем вместе было 90 лет.Сколько крокодилов шло по улице?Сколько лет,каждому, если отец старше сына на 25 лет?

Математика

По улице шли крокодилы:дед,два отца да два сына. Всем вместе было 90 лет.Сколько крокодилов шло по улице?Сколько лет,каждому, если отец старше сына на 25 лет?

Автор: Гость