За 3 ч. турист прошёл 16 км. За какое время он пройдёт 30 км. двигаясь с такой же скоростью ?

Математика

За 3 ч. турист прошёл 16 км. За какое время он пройдёт 30 км. двигаясь с такой же скоростью ?

Автор: Гость