За 3 ч. турист прошёл 16 км. За какое время он пройдёт 30 км. двигаясь с такой же скоростью ?
Математика
За 3 ч. турист прошёл 16 км. За какое время он пройдёт 30 км. двигаясь с такой же скоростью ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 ч - 16 км х ч - 30 км. х = (3 * 30) : 16 = 90 : 16 = 5 цел 5/8 часа
Гость:
3ч-16 км хч-30км хч=(30*3)/16=5.625 часов=5часов и 37.5 минут
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