Электропоезд, двигаясь со станции с ускорением 0,4 м / с в квадрате, прошел путь 0,5 км. Какой скорости достиг при этом электропоезд и сколько времени он разгонялся?
Физика
Электропоезд, двигаясь со станции с ускорением 0,4 м / с в квадрате, прошел путь 0,5 км. Какой скорости достиг при этом электропоезд и сколько времени он разгонялся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v0 = 0 м/c, a = 0,4 м / с^2, S = 0,5 kм = 500 м. S = v0 * t + at^2/2 =at^2/2; t^2 = 2S/a; t^2 = 2*500/ 0,4 = 2500 c^2; t = 50 c; v = v0 + at = 0 + 0,4 * 50 = 20 м/с
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