Электропоезд, двигаясь со станции с ускорением 0,4 м / с в квадрате, прошел путь 0,5 км. Какой скорости достиг при этом электропоезд и сколько времени он разгонялся?

Физика

Электропоезд, двигаясь со станции с ускорением 0,4 м / с в квадрате, прошел путь 0,5 км. Какой скорости достиг при этом электропоезд и сколько времени он разгонялся?

Автор: Гость