знайды площу прямокутныка довжына и шырына якого доривнюють а)850и535м б)2м5см и 1м35см
Математика
знайды площу прямокутныка довжына и шырына якого доривнюють а)850и535м б)2м5см и 1м35см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
знайды площу прямокутныка довжына и шырына якого доривнюють а)850и535м 850 * 535 = 454750 м2 б) 2м5см и 1м35см = 2,05 * 1,35 = 2,7675 м2
Гость:
S=a*b , где a-длина b-ширана . 1) a=850 b=535 S=850*535=454750 2) a=2,05 b=1,35 S=2,7675
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