В проводнике за время t =10 с при равномерном возрастании тока от I1 = 1 A до I2 = 2 A выделилась теплота Q = 5кДж. Найти сопротивление R проводника.
Физика
В проводнике за время t =10 с при равномерном возрастании тока от I1 = 1 A до I2 = 2 A выделилась теплота Q = 5кДж. Найти сопротивление R проводника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q = (I2 - I1)^2 * R * t ; R = Q / (I2 - I1)^2 * t = 5000 / (2 - 1)^2 * 10 = 500 Ом
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