В проводнике за время t =10 с при равномерном возрастании тока от I1 = 1 A до I2 = 2 A выделилась теплота Q = 5кДж. Найти сопротивление R проводника.

Физика

В проводнике за время t =10 с при равномерном возрастании тока от I1 = 1 A до I2 = 2 A выделилась теплота Q = 5кДж. Найти сопротивление R проводника.

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