8 квадратов,нужно убрать 3 спичек стобы получился 7 квадратов
Математика
8 квадратов,нужно убрать 3 спичек стобы получился 7 квадратов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зделай так чтобы было 9 квадратов.3*3, а потом уюери посредине сверху и снизу по спичке и будет у тебя 7 квадратов)))
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