в чём заключается сходство и различие между понятиями "природа" и "географическая среда"?
Українська література
в чём заключается сходство и различие между понятиями "природа" и "географическая среда"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под природой понимается вся географическая оболочка (все ее компоненты) и живая и неживая. Географическая среда - только часть природы, т.е. географической оболочки. Это та часть г.о., в которой живет человек и которая им преобразуется.
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