Когда к пружине длиной 13см подвесили груз массой 1кг, её длина ситала равной 15 см. Найдите коэффициент жесткости пружины.
Физика
Когда к пружине длиной 13см подвесили груз массой 1кг, её длина ситала равной 15 см. Найдите коэффициент жесткости пружины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F = k * дельта l; F = mg. k = (mg)/дельта l = 1 *10 /(0,15 - 0,13) = 10/0,02 = 500 Н\м
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