Когда к пружине длиной 13см подвесили груз массой 1кг, её длина ситала равной 15 см. Найдите коэффициент жесткости пружины.

Физика

Когда к пружине длиной 13см подвесили груз массой 1кг, её длина ситала равной 15 см. Найдите коэффициент жесткости пружины.

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