при изотермическом процессе газу передали 8МДж теплоты .Какую работу при этом совершил газ?Что произошлос его объёмом?
Физика
при изотермическом процессе газу передали 8МДж теплоты .Какую работу при этом совершил газ?Что произошлос его объёмом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при изотермическом процессе T=const, дельтаU = 0. дельтаU = Q + A; A = IQI = 8МДж Газ расширился значит объём увеличился.
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