Двое мальчиков бросали баскетбольный мяч в корзину. Один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий, а другой из 26 бросков имел 15 попаданий. Найдите для каждого мальчика, какую часть составляли попадания от числа бросков. Чей ре...

Математика
Двое мальчиков бросали баскетбольный мяч в корзину. Один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий, а другой из 26 бросков имел 15 попаданий. Найдите для каждого мальчика, какую часть составляли попадания от числа бросков. Чей результат лучше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20---100% 13--? 13*100/20=65% 26---100% 15--? 15*100/26=57,9% 65-57,9=7,1 результат 1го мальчика лучше
Гость:
1 мальчик - 13/20 часть составляли попадания от числа бросков.; 13/20 = 169/260 2 мальчик - 15/26 часть составляли попадания от числа бросков.; 15/26 = 150/260 Лучший результат у 1 мальчика
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