клиент положил в банк на депозит в сумме 1000 р. под 50% годовых сроком на 5 лет.Определить наращенную сумму,которую клиент будет иметь на своем счете в банке через 5 лет.

Алгебра

клиент положил в банк на депозит в сумме 1000 р. под 50% годовых сроком на 5 лет.Определить наращенную сумму,которую клиент будет иметь на своем счете в банке через 5 лет.

Автор: Гость