клиент положил в банк на депозит в сумме 1000 р. под 50% годовых сроком на 5 лет.Определить наращенную сумму,которую клиент будет иметь на своем счете в банке через 5 лет.

Алгебра
клиент положил в банк на депозит в сумме 1000 р. под 50% годовых сроком на 5 лет.Определить наращенную сумму,которую клиент будет иметь на своем счете в банке через 5 лет.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000*1,5=1500 1500*1,5=2250 2250*1,5=3375 3375*1,5=5062,5 5062,5*1,5=7593,75
Гость:
Аn = А0 (1+р/100)^n - формула сложных процентов. А5=1000*(1+50/100)^5 =1000 * 1,5^5 = 1000 * 7,59375 = 7593,75
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