∫sin6x dx
Математика
∫sin6x dx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/6) * (-cos6x) + C = -cos6x/6 + C
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
клиент положил в банк на депозит в сумме 1000 р. под 50% годовых сроком на 5 лет.Определить наращенную сумму,которую клиент будет иметь на своем сч...
Алгебра
Катер прошёл по реке 24 км и вернулся обратно, затратив на весь путь 3 ч 20 мин. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки 3к...
Математика
Двое мальчиков бросали баскетбольный мяч в корзину. Один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий, а другой из 26 бросков имел 15 попаданий. Найдите...
Физика
при изотермическом процессе газу передали 8МДж теплоты .Какую работу при этом совершил газ?Что произошлос его объёмом?